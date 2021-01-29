В Одессе суд отдал Стерненко на поруки нардепу Лозинскому
29 января, 2021, 16:33
29 января суд смягчил меру пресечения Сергею Стерненко по делу по подозрению в умышленном убийстве во время третьего нападения на него в Одессе
Об этом сам активист и блогер Сергей Стерненко сообщил в соцсетях.
Стерненко передали на поруки народного депутата Романа Лозинского от фракции "Голос"
"Суд передал меня на личное поручительство народного депутата Романа Лозинского. Домашний арест отменен", - написал активист.
- Напомним, в мая 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб.
- 5 апреля 2020 года бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала объявить о подозрении общественному активисту и экс-главы одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко.
- Стерненко избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- Впоследствии, две жены погибшего потребовали 4,5 млн грн компенсации .
- Так, 17 декабря Стерненко сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о его аресте 18 декабря, ведь его домашний арест закончился почти 3 недели назад.
- 18 декабря Сергей Стерненко рассказал, что ему выбрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста
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