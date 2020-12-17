Следствие хочет арестовать Стерненко, суд - 18 декабря
17 декабря, 2020, 18:27
Активист Сергей Стерненко заявил, что прокуратура будет ходатайствовать о его аресте
Об этом он написал в Facebook.
"Только что получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей. Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал", - написал Стерненко.
Он отметил, что у прокуратуры "четкое указание закрыть его в СИЗО".
Заседание состоится 18 декабря в Приморском райсуде Одессы в 12:00.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb