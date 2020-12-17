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Espreso.tvОбществоСледствие хочет арестовать Стерненко, суд - 18 декабря

Следствие хочет арестовать Стерненко, суд - 18 декабря

Активист Сергей Стерненко заявил, что прокуратура будет ходатайствовать о его аресте

Об этом он написал в Facebook.

"Только что получил на электронку от прокуроров ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей. Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал", - написал Стерненко.

Он отметил, что у прокуратуры "четкое указание закрыть его в СИЗО".

Заседание состоится 18 декабря в Приморском райсуде Одессы в 12:00.

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