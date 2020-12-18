18 декабря, 2020, 16:27

Активист Сергей Стерненко заявил, что ему избрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом он сообщил в Telegram .

"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Опять. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", - написал он.

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Следующее заседание состоится 29 декабря в 12:00.

Как известно, Сергею Стерненку инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия (нож, которым он защищался во время нападения).

В мае 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб. Стерненко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Впоследствии, две жены погибшего потребовали 4,5 млн грн компенсации .

Так, 17 декабря Стерненко сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о его аресте 18 декабря, ведь его домашний арест закончился почти 3 недели назад .

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