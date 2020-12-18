Стерненку избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста
18 декабря, 2020, 16:27
Активист Сергей Стерненко заявил, что ему избрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста
Об этом он сообщил в Telegram .
"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Опять. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", - написал он.
Читайте также: Апелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу
Следующее заседание состоится 29 декабря в 12:00.
Как известно, Сергею Стерненку инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия (нож, которым он защищался во время нападения).
- В мае 2018 года Иван Кузнецов и Александр Исайкул напали на Стерненко под его домом в Одессе. Стерненко, защищаясь, ранил ножом Кузнецова, в результате чего тот погиб. Стерненко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- Впоследствии, две жены погибшего потребовали 4,5 млн грн компенсации .
- Так, 17 декабря Стерненко сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о его аресте 18 декабря, ведь его домашний арест закончился почти 3 недели назад .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb