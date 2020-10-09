Дело Стерненко: две жены погибшего нападающего на активиста требуют 4,5 млн грн компенсации
Об этом сообщил сам Стерненко y Facebook.
"Прочитал гражданские иски от двух жен моего нападающего, которые написали адвокаты ... Послушал еще послесудебную речь той стороны. Если кратко, то Иван Кузнецов на меня не нападал, а это я просто так, идя со своей девушкой за руку, напал на него , когда он мирно гулял 5 часов под моим подъездом еще одним с титуханом без телефонов ", - отметил Стерненко.
Согласно материалам уголовного производства, констатировал Стерненко, "Кузнецов нигде не работал и не имел дохода, но при этом удерживал обеих жен и троих детей от них".
Стерненко заметил, что адвокат жен также рассказывал о детях, которые остались без отца.
"Общая сумма исков ко мне - около 4,5 млн грн", - добавил он.
- 29 августа Одесский суд продлил Сергею Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по делу о превышении пределов самообороны и умышленное убийство при нападении на него Исайкула и Кузнецова.
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