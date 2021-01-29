Тимошенко прокомментировала упреки Зеленского о "переобувании"

29 января, 2021, 14:04

Об этом лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Не надо делать интриги. Я не читаю таких вещей", - заявила народный депутат.

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