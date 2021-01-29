Тимошенко прокомментировала упреки Зеленского о "переобувании"
29 января, 2021, 14:04
Руководительница партии "Батькивщина" ответила президенту Владимиру Зеленскому, который заявил, что та "20 лет на рынке переобуваний"
Об этом лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала в комментарии "Радио Свобода".
"Не надо делать интриги. Я не читаю таких вещей", - заявила народный депутат.
Напомним, президент Владимир Зеленский, реагируя на предложение ЮВТ вынести "5 вопросов", проведенных параллельно с местными выборами 25 октября 2020, заявил, что лидер "Батькивщины" "20 лет на рынке перевзувань".
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