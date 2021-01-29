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Espreso.tvОбщество"20 лет на рынке переобуваний": Зеленский об инициативе Тимошенко относительно референдума по 5 вопросам

"20 лет на рынке переобуваний": Зеленский об инициативе Тимошенко относительно референдума по 5 вопросам


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что некоторые народные депутаты очень быстро меняют позицию

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Считается, что самое быстрое существо на планете - это гепард. На самом деле, это не так, это отдельные депутаты и скорость, с которой они "перекрашиваются": сначала они были категорически против референдума, но, бац, вуаля, и теперь уже инициируют референдум по пяти вопросам или сколько там. Думаю, мэм Facepalm можно сделать официальным логотипом этой политической силы и слоган: "20 лет на рынке переобуваний", - сказал Зеленский.

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Ранее Тимошенко назвала закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур".

  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
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