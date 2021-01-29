29 января, 2021, 13:20

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Считается, что самое быстрое существо на планете - это гепард. На самом деле, это не так, это отдельные депутаты и скорость, с которой они "перекрашиваются": сначала они были категорически против референдума, но, бац, вуаля, и теперь уже инициируют референдум по пяти вопросам или сколько там. Думаю, мэм Facepalm можно сделать официальным логотипом этой политической силы и слоган: "20 лет на рынке переобуваний", - сказал Зеленский.

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Ранее Тимошенко назвала закон о референдуме "плохим". По ее мнению, "обычные люди никакого референдума провести не смогут из-за бюрократических процедур".