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Нападение на украинского подростка в Париже: задержаны еще двое подозреваемых


фото: reuters
29 января французские правоохранители задержали еще двух фигурантов, подозреваемых в избиении украинского подростка в Париже

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа, передает Укринформ.

По сообщению полиции, утром 29 января правоохранители задержали еще двух подозреваемых в покушении на жизнь украинского парня.

  • Напомним, 15 января 10 неизвестна из избили в Париже подростка украинского происхождения с помощью арматуры и молотка.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, жестоко избившей 14-летнего украинца в Париже
  • 28 января французская полиция отрапортовала, что схватила 9 подозреваемых в нападении на парня и опровергла сообщение Le Figaro о возможной причастности подростка к бандам

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