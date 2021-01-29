Нападение на украинского подростка в Париже: задержаны еще двое подозреваемых
29 января, 2021, 17:15
29 января французские правоохранители задержали еще двух фигурантов, подозреваемых в избиении украинского подростка в Париже
Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа, передает Укринформ.
По сообщению полиции, утром 29 января правоохранители задержали еще двух подозреваемых в покушении на жизнь украинского парня.
- Напомним, 15 января 10 неизвестна из избили в Париже подростка украинского происхождения с помощью арматуры и молотка.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, жестоко избившей 14-летнего украинца в Париже
- 28 января французская полиция отрапортовала, что схватила 9 подозреваемых в нападении на парня и опровергла сообщение Le Figaro о возможной причастности подростка к бандам
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