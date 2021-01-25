 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Найти и наказать нападающих": Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского подростка во Франции

"Найти и наказать нападающих": Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского подростка во Франции


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что будет добиваться наказания банды, которая жестоко избила 14-летнего украинца в Париже

Соответствующее заявление президента Владимира Зеленского распространила его пресс-служба в соцсетях, передает Еспресо.TV .

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного . У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, калечить ", - отметил Зеленский.

Он отметил, что избитый парень с друзьями возвращался из школы, когда на них напали. Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, еще врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет.

"Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства. Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие совершенно точно должны оказаться в тюрьме ", - добавил президент.

Напомним, ранее видео избиения украинского парня с уличной камеры обнародовал французский политик Николя Дюпон-Эньян.

На записи видно, как лежащего подростка бьет группа из десяти человек. Они по очереди наносят ему удары по туловищу и голове ногами и арматурой.

Сначала парень пытался защитить голову, но после очередного удара с ноги, он потерял сознание. Однако бандиты продолжали еще некоторое время бить жертву своего нападения.

Видео избиения украинца. (Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним).

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2021 понедельник

24 января, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать