"Найти и наказать нападающих": Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинского подростка во Франции

25 января, 2021, 10:13

Соответствующее заявление президента Владимира Зеленского распространила его пресс-служба в соцсетях, передает Еспресо.TV .

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного . У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, калечить ", - отметил Зеленский.

Он отметил, что избитый парень с друзьями возвращался из школы, когда на них напали. Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, еще врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет.

"Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства. Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие совершенно точно должны оказаться в тюрьме ", - добавил президент.

Напомним, ранее видео избиения украинского парня с уличной камеры обнародовал французский политик Николя Дюпон-Эньян.

На записи видно, как лежащего подростка бьет группа из десяти человек. Они по очереди наносят ему удары по туловищу и голове ногами и арматурой.

Сначала парень пытался защитить голову, но после очередного удара с ноги, он потерял сознание. Однако бандиты продолжали еще некоторое время бить жертву своего нападения.

Видео избиения украинца. (Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним).

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