В Париже полиция задержала подозреваемых в избиении украинского подростка, - МИД

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции в Facebook.

"Утром 28 января во г.Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание девяти несовершеннолетних, которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. По сообщениям прокуратуры Парижа, арестованы были заключены под стражу по обвинению в покушения на убийство, участия в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно первым элементами расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванв.

В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, у подростка украинского происхождения присутствовала интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. На опровержение информации, распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ.

Таким образом, французская полиция опровергла распространенную изданием Le Figaro информацию, что украинец Юрий может быть причастен к банде.