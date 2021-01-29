Ляшко назвал дату начала вакцинации от коронавируса в Украине

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС.

По его словам, эти даты в Украину могут привезти первые вакцины.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно, и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил Ляшко.

На вопрос, есть ли вероятность, что в феврале вакцину привезут только через могут только форс-мажор.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей", - сказал Ляшко.

При этом он не ответил на вопрос, какой вакциной начнут прививать украинцев.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Но, что может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - отметил Ляшко.