Ляшко назвал дату начала вакцинации от коронавируса в Украине
Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС.
По его словам, эти даты в Украину могут привезти первые вакцины.
"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно, и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил Ляшко.
На вопрос, есть ли вероятность, что в феврале вакцину привезут только через могут только форс-мажор.
"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей", - сказал Ляшко.
При этом он не ответил на вопрос, какой вакциной начнут прививать украинцев.
"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Но, что может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - отметил Ляшко.
- Напомним, 15 января премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале .
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