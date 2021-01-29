В Украине записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет тремя способами, - Ляшко

29 января, 2021, 17:46

Главный государственный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как украинцы будут записываться на вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщает ТСН.

"Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи", - сказал Ляшко. Он добавил, что в Украине будет запущен специальный сайт, который, во-первых, будет содержать всю информацию о вакцинации от коронавируса. А, во-вторых, в этой системе можно будет электронно записаться на вакцинацию.

"10 февраля у нас уже будет полностью оттестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактики. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - пояснил Ляшко. На вопрос, смогут ли украинцы, которые не имеют подписанной декларации с семейным врачом, записаться на прививку, Виктор Ляшко ответил, что это не будет проблемой. Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться ориентировочно 15 февраля.

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