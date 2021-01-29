В Украине записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет тремя способами, - Ляшко
Об этом сообщает ТСН.
"Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи", - сказал Ляшко.
Он добавил, что в Украине будет запущен специальный сайт, который, во-первых, будет содержать всю информацию о вакцинации от коронавируса. А, во-вторых, в этой системе можно будет электронно записаться на вакцинацию.
"10 февраля у нас уже будет полностью оттестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактики. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививку, кто будет проводить", - пояснил Ляшко.
На вопрос, смогут ли украинцы, которые не имеют подписанной декларации с семейным врачом, записаться на прививку, Виктор Ляшко ответил, что это не будет проблемой.
- Напомним, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться ориентировочно 15 февраля.
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