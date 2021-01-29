Экс-беркутовец Киминчижи участвовал в подавлении протестов в Беларуси, - СМИ

29 января, 2021, 20:09

Бывший боец "Беркута" Сергей Киминчижи участвовал в задержании белорусских протестующих и давал показания в суде против них

Об этом сообщает Euroradio.

Как отмечается, среди минских омоновцев, которые посещали резиденцию Александра Лукашенко в Минске, был бывший боец расформированного подразделения МВД Украины "Беркут" Сергей Киминчижи.

В издании сообщили, что сейчас бывший беркутовец является одним из командиров минского отряда спецназовцев.

А в августе он участвовал в репрессиях против белорусских протестующих, задерживал политических активистов и давал показания в суде против них.

Как известно, 37-летний Сергей Киминчижи родился в селе Васильевка, Одесской области. После службы в ВСУ пошел работать в одесский "Беркут".

Напомним, в августе 2020 года Беларусь всколыхнули массовые протесты. 16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч людей. В ходе акции протеста оппозиционеры выдвинули требования к Александру Лукашенко. Тогда задержали сотни людей.

Массовые протесты не утихали. На митинги выходили женщины, студенты и пенсионеры.

Так, в Минске во время Марша мудрости против насилия и беззакония задержали около 40 пенсионеров.

Впоследствии в стране запустили единую информационную систему учета участников акций протеста.

В Беларуси 3 января проходят первые в 2021 году акции протеста против режима Александра Лукашенко.

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