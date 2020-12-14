В Минске силовики массово задержали пенсионеров - участников "Марша мудрости"

14 декабря, 2020, 17:59

В Минске примерно сотня пенсионеров собралась на Марш мудрости против насилия и беззакония, в ходе которого задержали около 40 человек

Об этом сообщает Радио Свобода .

Пенсионеры собрались на Майдане Независимости в Минске с национальными флагами. Они ходили вокруг елки и кричали "Уходи!", "Да здравствует Беларусь!".

Площадь окружили желтые автобусы и маршрутки с силовиками, ход разогнали, протестующих задержали и посадили в автобусы.

Вход в вестибюль станции метро Площадь Ленина со стороны площади Независимости закрыли.

Всего на Марше пенсионеров задержаны около 40 человек, они доставлены в Октябрьское РОВД Минска. У отделения милиции дежурит скорая помощь.

Пенсионеры в Минске много недель подряд проводят акции протеста под названием "Марш мудрости" против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти Беларуси продолжают применять жестокие репрессии против участников мирных протестов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb