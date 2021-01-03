Белорусы вышли на первые в новом году акции протеста

3 января, 2021, 15:53

В Беларуси 3 января проходят первые в 2021 году акции протеста против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает Радио Свобода.

В разных районах Минска и других крупных городов жители собираются в группы и маршируют с национальными бело-красно-белыми флагами и лозунгами в поддержку демократических преобразований в стране.

Первые акции начались на рассвете, когда активность силовиков меньшая.

Организация Press Club Belarus устроила пикет у факультета журналистики Белорусского государственного университета в поддержку задержанных и арестованных журналистов.

По состоянию на 15:00 по киевскому времени сообщалось о четверых задержанных.

Напомним, 3 января белорусское хакерское объединение "Киберпартизаны" обнародовали контактные данные и пароли в соцсетях сотрудников подконтрольного Лукашенко Следственного комитета, ответственных за политические преследования.

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