Белорусы вышли на первые в новом году акции протеста
3 января, 2021, 15:53
В Беларуси 3 января проходят первые в 2021 году акции протеста против режима Александра Лукашенко
Об этом сообщает Радио Свобода.
В разных районах Минска и других крупных городов жители собираются в группы и маршируют с национальными бело-красно-белыми флагами и лозунгами в поддержку демократических преобразований в стране.
Первые акции начались на рассвете, когда активность силовиков меньшая.
Организация Press Club Belarus устроила пикет у факультета журналистики Белорусского государственного университета в поддержку задержанных и арестованных журналистов.
По состоянию на 15:00 по киевскому времени сообщалось о четверых задержанных.
- Напомним, 3 января белорусское хакерское объединение "Киберпартизаны" обнародовали контактные данные и пароли в соцсетях сотрудников подконтрольного Лукашенко Следственного комитета, ответственных за политические преследования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb