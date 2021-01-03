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Espreso.tvМирБелорусы вышли на первые в новом году акции протеста

Белорусы вышли на первые в новом году акции протеста


фото: belsat.eu
В Беларуси 3 января проходят первые в 2021 году акции протеста против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает Радио Свобода.

В разных районах Минска и других крупных городов жители собираются в группы и маршируют с национальными бело-красно-белыми флагами и лозунгами в поддержку демократических преобразований в стране.

Первые акции начались на рассвете, когда активность силовиков меньшая.

Организация Press Club Belarus устроила пикет у факультета журналистики Белорусского государственного университета в поддержку задержанных и арестованных журналистов.

По состоянию на 15:00 по киевскому времени сообщалось о четверых задержанных.

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