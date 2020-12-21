МВД Беларуси создало базу протестующих

21 декабря, 2020, 12:15

В Беларуси запустили единую информационную систему учета участников акций протеста

Об этом сообщает TUT.by .

"После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны или идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы ", - сообщили в МВД.

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Так, в единую информационную систему внесены данные участников акций, пользователей чатов, администраторов Telegram-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.

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Как отметили в министерстве, есть три основные моменты в работе с системой: контроль, учет, статистика.

Напомним, в Минске во время Марша мудрости против насилия и беззакония задержали около 40 пенсионеров .

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