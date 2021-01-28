За разжигание вражды: Нацсовет оштрафовала телеканал "112 Украина"

28 января, 2021, 17:24

Нацсовет применила к телеканалу "112 Украина" две санкции - объявил предупреждение и выписал штраф в размере 25% суммы (114 067,50 грн) лицензионного сбора

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Санкции применены за распространение в эфире телеканала "112 Украина" высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Отмечается, внеплановая выездная проверка была проведена 22 января на основе мониторингов эфира телеканала.

"В эти дни в эфире "112 Украина" были зафиксированы высказывания, нарушающие требования части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации"; абзацев четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Они звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей - В. Рабиновича, Е. Лукаш, Д. Спивака, Е. Червоненко, Н. Королевской, А. Пальчевского, М. Погребинского, В. Медведчука, А. Волошина", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что "сравнение определенных лиц и их действий с действиями и методами Геббельса является косвенным обвинением их в нацизме, преступлениях против мира и человечности, является сознательным распространением необъективной информации, целью которой является разжигание розни".

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором. Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что в выступлениях также имеется специальное нагнетание ситуации, искажение фактов и запугивание, манипулирование словами о намерениях убийств людей, неоднократное использование негативно окрашенных слов, создающее негативный образ определенной социальной группы, в частности людей, причастных к утверждению бюджета и сфере обороны, обвинения этих групп в намерениях убивать людей, с целью усиления среди населения настроений неприязни, недоверия и чувства сильной вражды. Кроме того, происходит навешивание безосновательных пропагандистских ярлыков, стигматизация части населения Украины, которая может быть воспринята как призыв к дискриминации по национальному признаку.

"Мониторинг показал, что телеканал отдавал предпочтение в эфирном времени определенным лицам, риторика высказываний которых является достаточно предсказуемой. Поэтому такое предпочтение указанным лицам, чьи высказывания фигурируют в материалах проверки и риторика которых подстрекает к дискриминации, вражде, насилию, свидетельствует о сознательном выборе лицензиата, а утверждение, что их высказывания были распространены в прямом эфире и их нельзя было предусмотреть, - ничтожно", - говорится в сообщении.

Учитывая указанное Национальный совет признала нарушения и объявила ООО "ТРК "112-ТВ" предупреждение. Также регуляторный орган признал наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире лицензиата.

За распространение таких призывов, в соответствии с частью восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", на ООО "ТРК "112-ТВ" наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,50 грн.

В течение месяца лицензиата обязали привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, Нацсовет обратился в СБУ из-за заявления бывшей соратницы Виктора Януковича Анны Герман на телеканале ZIK, где она обвинила участников Революции Достоинства в совершении государственного переворота.

Также, 28 января Национальный совет назначил телеканалу "НАШ" проверку из-за трансляции в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко, в котором прозвучали заявления, имеющие признаки призыва к агрессивным действиям и элементы пропаганды разжигания вражды.

Впоследствии, Нацсовет выписала штраф радио "Best FM" , в эфире которого объем песен на украинском языке составлял менее 35% - обязательной квоты.

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