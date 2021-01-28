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Espreso.tvОбществоНацсовет оштрафовала радиостанцию более чем 12 тыс. грн за нарушение языковых квот

Нацсовет оштрафовала радиостанцию более чем 12 тыс. грн за нарушение языковых квот


фото: glavnoe.ua
Нацсовет выписала штраф радио "Best FM", в эфире которого объем песен на украинском языке составлял менее 35% - обязательной квоты

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Во время проведения проверки стало известно, что 2 февраля 2020 года радиостанция "Best FM" распространила в эфире песни на государственном языке объемом 29,91%, что меньше чем определенная законодательством квота", - говорится в сообщении.

В течение 30 дней лицензиат должен заплатить штраф в размере 12 485 грн. Также в течение месяца вещатель обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

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