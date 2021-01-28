Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за призывов к агрессивным действиям и разжигания нацвражды

28 января, 2021, 15:40

Национальный совет назначил телеканалу "НАШ" проверку из-за трансляцию в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко, в котором прозвучали заявления, имеющие признаки призыва к агрессивным действиям и элементы пропаганды разжигания вражды

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет, рассмотрев обращение Службы безопасности Украины, 28 января назначил ООО "НАШ 365" (спутниковый телеканал "НАШ"), г. Киев, внеплановую невыездную проверку из-за трансляции 15.01.2021 в передаче "Марафон" интервью с Еленой Бондаренко. Высказывания, прозвучавшие в тот день в эфире, имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в передаче обсуждали ситуацию на востоке Украины, и гостья программы высказалась о военных Вооруженных Сил Украины.

"Ее слова были провокационными, оскорбительными и дискриминационными. Также Е. Бондаренко отрицала участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации и не вспоминала о действиях незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что работники телеканала "не старались сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции, телерадиоорганизация не предоставила альтернативной точки зрения по вопросу, который является актуальным и чувствительным для национальной безопасности Украины, обеспечения прав и свобод граждан Украины".

"Реакция ведущих программы была направлена не на прекращение правонарушения, а притворной, только для того, чтобы показать, что определенная реакция была: "Вы знаете нашу интересную предысторию отношений с Нацсоветом телевидения и радиовещания, я вынужден сделать это предостережение - то, что Вы только сказали, является, безусловно, Вашим мнением. Потому что, как пишут, прозвучало в эфире то-то то-то, а ведущие на это не отреагировали. Вот мы и отреагировали", - говорится в сообщении.

Так, проверка телеканала планируют провести в период с 12 февраля 2021 по 25 февраля 2021 года.

Проверка будет касаться соблюдения ООО "НАШ 365" требований абзаца четвертого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации".

Напомним, Нацсовет обратился в СБУ из-за заявления бывшей соратницы Виктора Януковича Анны Герман на телеканале ZIK, где она обвинила участников Революции Достоинства в совершении государственного переворота.

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