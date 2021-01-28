Обвинила участников Революции достоинства в госперевороте: Нацсовет обратился в СБУ из-за заявления Анны Герман на ZIK

28 января, 2021, 14:26

Нацсовет обратился в СБУ из-за заявления бывшей соратницы Виктора Януковича Анны Герман на телеканале ZIK, где она обвинила участников Революции достоинства в совершении государственного переворота

Об этом сообщил на заседании 28 января член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Опоприенко, передает Укринформ .

"В прямом эфире Анна Герман сказала наличие факта внешней агрессии против Украины, назвав его ненастоящим, а также призвав Вооруженные силы Украины бороться против настоящего врага - внутреннего терроризма. Этот призыв может быть расценен неопределенным кругом зрителей телеканала как призыв к национальному вооруженного противостояния с участием или при поддержке Вооруженных сил Украины и допустимость применения насилия как такового. Также Анна Герман призвала объединиться фактически против лиц, принимавших участие в Революции Достоинства, которые, по ее мнению, совершили государственный переворот ", - отметил он.

По словам Опоприенко, такие высказывания имеют признаки разжигания национальной розни также могут быть расценены как призыв к насилию и национального противостояния, ставит под угрозу национальную безопасность.

"Поэтому Национальный совет в интересах защиты национального информационного пространства, а также национальной безопасности обращается в Службу безопасности Украины для принятия соответствующих мер в пределах компетенции", - сказал он.

Член Нацсовета отметил, что высказывания Герман на телеканале ZIK вызвали очень быстрое и закономерный обсуждения в обществе.

В свою очередь заместитель председателя Национального совета Валентин Коваль сказал, что «все чаще в эфире определенных каналов слышать комбинацию слов" гражданская война на Востоке "и другие.

"К сожалению, увеличилось количество обвинений наших Вооруженных сил в том, что они якобы действуют не так, как хотелось тем, кто об этом говорит. Я считаю, это позорно. Я считаю, что использование такого нарратива противоречит пониманию того, что мы украинцы, и оно наверняка послуговують тем, кто хотел бы видеть Украину не такой, какой хотим видеть ее мы. Поэтому я призываю всех к тому, чтобы внимательнее относиться к этим вещам ", - добавил он.

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