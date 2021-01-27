Французская полиция изучает возможную принадлежность избитого 14-летнего подростка, за которого вступился Зеленский, к банде

27 января, 2021, 18:57

Полиция подозревает, что избиение 14-летнего подростка, за которого публично вступился президент Зеленский, состоялось из-за войны банд парижского пригорода

Об этом сообщает Le Figaro .

Источники французских журналистов рассказали, что полиция считает причиной избиения 14-летнего Юрия вендетту одной банды из пригорода Парижа, города Ванв, другой банде из района Богренель.

Отмечается, что избитый подросток мог принадлежать к банде с Богренеля RD4, которая накануне события подралась с бандой из Ванса.

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Банда RD4 известна французской полиции участием в незаконном обороте наркотиков.

Источники в полиции рассказали, что существуют некоторые доказательства причастности Юрия к банде. В частности, его псевдоним в Instagram включает инициалы "4fp", которые могут символизировать связь с бандой. Также полицией изучаются отношения с некоторыми членами его футбольного клуба в Булони.

Сейчас полиция не схватила ни одного нападающего на сына украинки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил , что будет добиваться наказания банды, которыя жестоко избила 14-летнего украинца в Париже

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