Суд обязал НАБУ расследовать передачу Нафтогазом топлива фиктивной фирме

28 января, 2021, 17:47

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении в результате заключения мирового соглашения о передаче газа от "Укртрансгаза" к фирме с признаками фиктивности "Профи Газ"

На судебном заседании 27 января 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел жалобу руководителя редакции программы журналистских расследований "Шустров LIVE" на телеканале "Еспресо" относительно бездеятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, которая заключалась в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении, указанное в заявлении журналистов от 15 января этого года.

Суд постановил удовлетворить жалобу журналистов и обязать уполномоченных лиц НАБУ внести в ЕРДР запись о начале расследования в отношении должностных лиц НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз" о возможных мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и растрате и присвоении государственного имущества при заключении мирового соглашения по передаче газа фирме "Профи Газ".

В обращении журналистов говорится, что 13 ноября 2020 года Хозяйственный суд Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовой компанией "Фин-Инвест" и ООО "Профи Газ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа.

Несколько ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев лично подписал решение, согласно которому 305 млн кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".

В ходе подготовки сюжета журналисты выяснили, что фирма "Профи Газ", которая в итоге получила топливо от "Нафтогаза", является полностью фиктивной компанией.

За короткое время в "Профи Газ" прошел ряд изменений владельцев и директоров, уставный капитал фирмы составляет 2 600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117-и. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого в качестве примера фиктивного бенефициара.

На шестой день после утверждения мирового соглашения, а именно 19 ноября 2020 года, "Укртрансгаз" начал выполнять судебное решение и передавать государственный газ фиктивной фирме. Существенно занизив стоимость, "Профи Газ" распродал топливо 19-ти другим компаниям, за что получил 1 млрд 683 млн гривен.

"НАК" Нафтогаз Украины "выделил из своих хранилищ 305 млн кубометров газа для того, чтобы через "Укртрансгаз" передать его фиктивной фирме. Фиктивность ООО "Профи Газ" очевидна хотя бы из того, что единственный "владелец" и "директор" этой фирмы на момент заключения всех сделок не в курсе, что она "владеет" фирмой, через которую стала долларовым мультимиллионером (стоимость переданного от "Нафтогаза" топлива составляет ~85,5 млн долларов США). По крайней мере в телефонном разговоре она заявила, что не знает об этом", - указывается в обращении в НАБУ.

11 января журналисты получили ответ от НАБУ. Заявление журналистов рассматривали детективы Первого подразделения Первого отдела НАБУ и решили даже не открывать расследование и не разбираться в этом деле.

"В вашем заявлении не приведено достаточных сведений, которые бы указывали на наличие признаков состава преступления, предусмотренного нормами Уголовного кодекса, которые внесены в подследственности НАБУ, поэтому оснований для внесения в Единый реестр досудебных расследований соответствующих сведений и начала расследование в настоящее время не установлено", - говорится в ответе НАБУ.

Это было явное нарушение со стороны НАБУ, ведь подобные действия следует расследовать, поскольку они могут содержать признаки коррупции. Поэтому журналисты обратились с жалобой в Высший антикоррупционного суда и добились проведения расследования по этой сделке "Нафтогаза".