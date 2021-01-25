Газ на 2 млрд для фиктивной фирмы: почему молчат правоохранители

25 января, 2021, 12:39

Татьяна Шустрова

Под носом у председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и даже при его участии государство обокрали на 305млн кубометров газа. Почему молчат правоохранительные органы? И почему фиктивная фирма-выгодоприобретатель избегает судебных заседаний?

Журналисты "Шустров LIVE" продолжают расследовать одну из крупнейших коррупционных афер 2020 года.

13 ноября 2020 года судья Хозяйственного суда города Киева Сергей Балац утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ ". По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа.

Скорее всего, произошел преступный сговор, - предполагает экономист Борис Кушнирук. "С большой вероятностью могу сказать, что участники этого соглашения имеют определенные договоренности, и не исключено, что они коррупционные", - говорит он.

Как украсть чужой долг

Чтобы вывести из госсобственности газ "оживили" историю 20-летней давности. Тогда частная компания "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгазу" 418 млн кубометров газа для транспортировки к своим потребителям. Государственная компания обязательств не выполнила - 305 млн0 куб метров газа исчезли. Почти 20 лет "Укртрансгаз" отказывался возвращать долг.

Адвокат Анатолий Рекун представляет в суде интересы акционеров «Укрэнергосбыта». "По документам газ был, а" Нафтогаз "говорит, что этого газа не было. Но есть документы подтверждающие что он был. Все эти обстоятельства тщательно исследовании судами, суды вынесли соответствующее решение", - объясняет он.

Пока суды искали газ, активы "Укрэнергосбыта", которые оценивались приблизительно в 3 миллиарда гривен, захватили рейдеры . И право требования топлива передали посторонний ООО "Финансовая компания" Фин-Инвест ". Эта фирма не имела лицензии на транспортировку газа и в свою очередь отдала право требования ООО" Профи Газ ", которая получила необходимую лицензию именно под реализацию схемы с мировым соглашением. И в конце концов стала выгодоприобретателем мирового соглашения и владельцем 305 млн кубометров газа.

Это возмутило реальных владельцев и акционеров "Укрэнергосбыта", рассказывает адвокат Надежда Паюнова. "Предметом мирового соглашения был 305 млн куб газа, которые были признаны решение Арбитражного суда города Киева собственностью Укрэнергосбыта. Однако мировым соглашением от 13 ноября 2020 года указанный газ были переданы совершенно иной стороне. Мы обжалуем, потому что фактически" Укрэнергосбыт "был лишен собственности" , - объясняет адвокат.

18 января 2021 года судьи Северного Апелляционного Хозяйственного суда должны были рассматривать апелляционную жалобу акционеров "Укрэнергосбыта" на решение Хозяйственного суда города Киева по "мировому соглашению", выгодоприобретателем которой стала фиктивная фирма. Журналистам посетить заседание не разрешили.

На заседание явились представители трех компаний - НАК "Нафтогаз Украины", "ФК" Фин-Инвест "" и "Укрэнергосбыт". Представители фиктивной "Профи Газ", получившая топливо на 2 миллиарда гривен, заседание проигнорировали.

Следовательно, рассмотрение дела перенесли.

Уже после судебного заседания мы попытались пообщаться с представителями сторон относительно их участия в этой коррупционной истории. На вопрос: "Почему так произошло что государственная компания отдала газ фиктивной фирме?", - представители "Нафтогаза" не ответили.

Представитель "Фин-Инвест", который непонятно как появился во взаимоотношениях сторон, сказал только, что запрещает использовать его изображение.

Украденный газ продают обратно в "Укртрансгаз"

За время нашего расследования фиктивная "Профи Газ" успела трижды сменить владельцев, адрес и руководителей, но это не помешало государственном "Укртрансгаза" отдать ей ресурс на 2 миллиарда гривен.

На шестой день после утверждения «мирового соглашения», а именно 19 ноября 2020, «Укртрансгаз» начал выполнять судебное решение и передавать государственный газ фиктивной фирме. Дельцы не стали долго ждать и сразу начали его продавать.

Существенно занизив стоимость, "Профи Газ" распродает топливо и отгружает его другим компаниям, за что получает 1 миллиард 683 миллиона гривен. Все, чтобы как можно быстрее получить наличные, утверждает народный депутат Алексей Кучеренко. "Там манипуляции очень существенные, очень серьезные. Им предлагают все время дисконтный газ за полцены, треть цены, лишь бы, за наличные понимаете", - говорит депутат.

В целом, украденный у государства газ был продан 19-ти компаниям. Некоторые из них относятся к крупным промышленных групп. Покупателями оказались фирмы, связанные с Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, Лакшми Митталом, Сергеем Тигипко и Виталием Антоновым. Даже реализовали газ украинскому представительству мирового трейдера - компании Trafigura Ukraine.

А еще мошенники продали газ фирме "Центренерджы" Романа Сторожева - бывшего председателя Держгеонадр при Януковиче. И нескольким компаниям, руководители и учредители которых сидят в аннексированном Крыму или на оккупированной Донецкой области.

Интересно, что большинство фирм, которые приобрели украденный газ, активно участвуют в государственных закупках. И уже даже начали предлагать газ обратно государству за большей стоимости.

17 декабря "Укртрансгаз" объявил шесть аукционов на закупку 122 миллионов кубометров природного газа для обеспечения работы газохранилищ в 2021 году и одну процедуру закупки для обеспечения потребностей структурных подразделений в объеме почти 4 миллионов кубов .

Аукционы уже начались на площадке Рrozorro. Среди их участников мы увидели несколько компаний, которым в декабре 2020 года было отгружено украденный у государства газ.

Это, в частности, частное предприятие "ОККО Контракт", которое готово продать топливо по 5 гривен 82 копейки за куб. При этом дельцы из "Профи газа" реализовали газ этой компании по 5 гривен 60 копеек. 20 копеек разницы на таком объеме - это около 2 миллионов гривен чистой прибыли.

Решила продать обратно "Укртрансгаза" государственное топливо и ООО Trafigura Ukraine. Согласно информации Рrozorro, эта фирма победила в одном из аукционов на поставку более 20 млн кубометров топлива по 99 млн гривен.

Таким образом, государство вынуждено переплачивать за свой газ и происходит все это - с легкой руки председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Ведь он лично подписал решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода его в собственность "Профи Газа". И все это - за считанные дни до мирового соглашения.

Судья Балац - легализатор сомнительных схем

Мировое соглашение в пользу сомнительного фирмы "Профи Газ" в ноябре прошлого года принял судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац. По его решению компания с признаками фиктивности стала владельцем 305 млн кубометров топлива, а реализовав его, получила прибыль в 1 миллиард 683 миллиона гривен. Мы решили выяснить, чем еще прославился одиозный судья.

Разрешение на застройку буферной зоны Софии Киевской по адресу улица Гончара 17-23 дал именно он - судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац.

Марина Соловьева была адвокатом в этом деле и отстаивала позицию общины - на этой земле строить нельзя, ведь многоэтажка разрушит тысячелетний Софийский собор.

"Господин Балац написал, что Конвенция ратифицирована, а установки Конвенции Украина не ратифицировала. Это было одно из оснований, что он отказал в иске. Мы привезли решение Хозяйственного суда города Киева, перевели его заранее английском и принесли на сессию ЮНЕСКО. Они изучили решения и предоставили нам ответ, что установки является неотъемлемой частью Конвенции ЮНЕСКО ", - рассказывает Марина Соловьева.

"Сергей Балац не исследовал этот вопрос. А судья, если одна сторона доказывает одно, вторая другое, он должен исследовать", - заключает г-жа Соловьева.

Так и стоит на этом месте страшный многоэтажный монстр и уже 10 лет сам является бетонным памятником коррупции, произволу и безнаказанности.

"Очень часто бывает так, что происходит междусобойчик. Таким образом происходит рейдерство, происходит захват, происходит застройка охороннюваних территорий", - говорит Михаил Жернаков, координатор последнего созыва Общественного совета добродетели, что оценивает работу судей.

Сергей Балац хорошо известен представителям общественного совета. 3 года назад он пытался получить должность судьи Верховного суда, а также проходил квалификационный оценивания. В обоих случаях, - говорит юрист Жернаков, - этот судья получил негативные выводы.

"Сокрытие имущества в декларациях тому как, электронные декларации были введены. Кажется, это были ценные иконы. Также существуют сомнения, что судья или члены его семьи могли правомерно приобрести огромное имущество, которое находится в собственности семьи. Там несколько квартир, несколько земельных участков, машиноместа, автомоблей, мотоциклы и так далее. Это достаточно большое имущество, которое сложно поясными даже просто математически официальными доходами судьи ", - объясняет Михаил Жернаков отрицательное заключение в отношении судьи Балаца.

Согласно декларации о доходах Сергея Балаць за 2019-й год, он и его семья владеют земельным участком, дачным домом и квартирой в Хмельницкой области. А еще - тремя большими квартирами, двумя автомобилями и четырьмя машиноместами в Киеве. Доходы семьи за прошлый год составляют 2,5 миллиона гривен. А на банковских счетах размещены средства в эквиваленте 80 000 долларов. Интересно, что в 2020 году этот служитель Фемиды уже трижды вносил изменения в декларации в связи с существенными улучшениями в имущественном состоянии.

Как бы там ни было, а в историю судья Сергей Балац имеет все шансы войти не как аутсайдер квалификационных испытаний или регулятор незаконной застройки, а именно как распорядитель государственного газа на миллиарды гривен, которые должен получить фиктивная фирма.

Почему молчат правоохранители?

Почти 2 месяца мы расследуем эту масштабную аферу, участники которой активно заметают следы и уже даже успели избавиться украденного.

16 декабря 2020 наша редакция направила обращение директору НАБУ Артему Сытнику и председателю СБУ Ивану Баканову. Ведь разоблачена нами схема не только наносит государству ущерб на 2 миллиарда гривен, но и могла осуществляться при соучастии главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. В целом же в сделке есть прямые признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса.

11 января мы получили ответ от НАБУ. Заявление журналистов рассматривали детективы первого подразделения Первого отдела НАБУ и решили даже не открывать расследование и не разбираться в этом деле.

"В вашем заявлении не приведено достаточных сведений, которые бы указывали на наличие признаков состава преступления, предусмотренного нормами Уголовного кодекса, которые внесены в подследственности НАБУ, поэтому оснований для внесения в Единый реестр досудебных расследований соответствующих сведений и начала расследование в настоящее время не установлено", - говорится в ответе НАБУ.

СБУ, вместо того, сухо ответила, что такие уголовные производства следователями органов безопасности пока не расследуются.

Все указывает на то, что игнорируя необходимость внесения переданных нами сведений в Едрей, в НАБУ и СБУ могут покрывать участников мошеннической схемы.

Так мы написали жалобы в Высший антикоррупционного и Шевченковского районного судов на бездействие уполномоченных лиц СБУ и НАБУ. А также, учитывая усилия правительства США для того, чтобы в Украине заработал независимый антикоррупционный орган, обратились с письмом в посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

Как бы там ни было, а реализовав 305 млн кубометров украденного у государства газа, "Профи Газ" должна уплатить налоги. Экономист Борис Кушнирук предполагает, что мошенники и здесь будут пытаться в очередной раз ограбить государство.

"Если товар продан, то в этом случае кто-то получил за проданный товар НДС. Соответственно, государству должно быть оплачено 400 млн НДС. Не факт, что это будет сделано. Могут найти схему, как уйдут уплаты за газ", - предполагает Кушнирук.

Так же при реализации газа должен выплачиваться налог на прибыль. Налоговый консультант Константин Чарторыйский озвучивает схему, по которой государство может в очередной раз поймать хлебавши. "Если" Профи Газ "переведет свои активы на зарубежные компании выведет через оффшоры эти средства, то" Профи Газ "останется компанией с нулевыми активами и пойдет в процедуру банкротства или ликвидации. У него просто будет иметься налоговый долг, он не заплатит, а средства по существу могут быть выведены в иностранные юрисдикции ", - предостерегает Чарторыйский.

Мы направили информационные запросы в Минфин и Государственной налоговой службы, чтобы выяснить, что именно и в каком количестве было уплачено фиктивной фирмой "Профи Газ". Минфин «отпасовал» на налоговую, а и сообщила - что разглашать данные о налогах "Профи Газа" не будет, потому что очень переживает, как бы не нанести вред репутации фиктивной фирмы.

"Ограничение в доступе осуществлено с целью предотвращения разглашения конфиденциальной информации, полученной контролирующими органами, поскольку разглашение информации может нанести ущерб деловой репутации такого лица и вред от предоставления такой информации преобладает общественный интерес в ее получении", - отписали с ДПС.

Вполне вероятно, завладев газом на 2 миллиарда гривен, фиктивная фирма "Профи Газ" также получила влиятельных защитников в высших органах власти. А как иначе объяснить тотальное игнорирование защиты национальных интересов на высших ступенях власти?