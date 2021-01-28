Стефанчук: В течение года можно провести неограниченное количество референдумов
28 января, 2021, 16:33
Всеукраинский референдум могут провести в Украине уже в 2021 году
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
Он отметил, что всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.
"Организовать первый референдум можно после подписания законопроекта "О народовластии через всеукраинский референдум" президентом Украины Владимиром Зеленским. Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины" , - отметил Стефанчук.
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
- Впоследствии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно провести референдум.
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