Стефанчук: В течение года можно провести неограниченное количество референдумов

28 января, 2021, 16:33

Всеукраинский референдум могут провести в Украине уже в 2021 году

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Он отметил, что всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.

"Организовать первый референдум можно после подписания законопроекта "О народовластии через всеукраинский референдум" президентом Украины Владимиром Зеленским. Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины" , - отметил Стефанчук.

26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.

Впоследствии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно провести референдум.

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