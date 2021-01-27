Зеленский зарегистрировал законопроект о возвращении лишения свободы за ложь в декларациях

27 января, 2021, 20:01

Об этом говорится на сайте ВР.

Зеленский зарегистрировал на сайте парламента проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Документ определен как неотложный. Сейчас текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb