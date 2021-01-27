Зеленский зарегистрировал законопроект о возвращении лишения свободы за ложь в декларациях
27 января, 2021, 20:01
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации
Об этом говорится на сайте ВР.
Зеленский зарегистрировал на сайте парламента проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
Документ определен как неотложный. Сейчас текст законопроекта на сайте пока отсутствует.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
- Впоследствии, в СНБ заявили, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.
- 27 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-