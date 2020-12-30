Зеленский внесет законопроект об усилении ответственности за ложь в е-декларациях, - СНБО
Об этом сообщает прессслужба СНБО.
"Зеленский отметил, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Именно на это направлен соответствующий законопроект... по усовершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную Раду как неотложный ", - говорится в сообщении.
Читайте также: Зеленский подписал закон о возобновлении деятельности НАПК
Поддержку документу выразили секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.
"Должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какие-то свои доходы и это было сделано умышленно и в значительной сумме. СНБОУ поддержал позицию президента по возобновлению лишения свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях", - сказал Костин.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно возобновить доступ к реестру е-деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb