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Зеленский внесет законопроект об усилении ответственности за ложь в е-декларациях, - СНБО

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование

Об этом сообщает прессслужба СНБО.

"Зеленский отметил, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Именно на это направлен соответствующий законопроект... по усовершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную Раду как неотложный ", - говорится в сообщении.

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Поддержку документу выразили секретарь СНБО Алексей Данилов и председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какие-то свои доходы и это было сделано умышленно и в значительной сумме. СНБОУ поддержал позицию президента по возобновлению лишения свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях", - сказал Костин.

  • Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
  • Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
  • Правительство обязало НАПК безотлагательно возобновить доступ к реестру е-деклараций.
  • 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

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