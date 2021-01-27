Зеленский подписал указ об усилении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации

27 января, 2021, 14:05

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно решению СНБО одобрил этот законопреект и рекомендовала президенту подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Читайте также: Зеленский подписал закон о возобновлении деятельности НАПК

Так, проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.

Предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Также законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

Впоследствии в СНБ заявили, что Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за недостоверное декларирование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb