 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛучше быть моделью: лучшая дзюдоистка мира Билодид рассказала, почему отказалась перейти в UFC

Лучше быть моделью: лучшая дзюдоистка мира Билодид рассказала, почему отказалась перейти в UFC


фото: Getty Images
Лучшая дзюдоистка мира Дарья Билодид рассказала, что не хочет заниматься смешанными единоборствами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.

Билодид призналась, что лучше она будет моделью.

"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет. Мои родители этого не переживут, и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. лучше моделью ", - рассказала украинка.

Международная федерация дзюдо признала Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов . В 2019-м спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.

В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать