Лучше быть моделью: лучшая дзюдоистка мира Билодид рассказала, почему отказалась перейти в UFC
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.
Билодид призналась, что лучше она будет моделью.
"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет. Мои родители этого не переживут, и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. лучше моделью ", - рассказала украинка.
Международная федерация дзюдо признала Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов . В 2019-м спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.
В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.
- 10 марта Дарья Билодид была признана лучшей спортсменкой Украины 2019 года.
- 23 октября украинская дзюдоистка Дарья Билодид потерпела первое поражение за полтора года .
- 25 января Билодид рассказала, что рассматривает возможность изменения весовой категории .
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