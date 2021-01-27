Лучше быть моделью: лучшая дзюдоистка мира Билодид рассказала, почему отказалась перейти в UFC

27 января, 2021, 16:36

Лучшая дзюдоистка мира Дарья Билодид рассказала, что не хочет заниматься смешанными единоборствами

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.

Билодид призналась, что лучше она будет моделью.

"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет. Мои родители этого не переживут, и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. лучше моделью ", - рассказала украинка.

Международная федерация дзюдо признала Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов . В 2019-м спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.

В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.