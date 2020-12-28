Украинку признали лучшей дзюдоисткой мира

28 декабря, 2020, 14:06

Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов

Об этом сообщает IJF .

Эксперты определились, что украинка Дарья Билодид была лучшей дзюдоисткой в 2019/2020 годах. В прошлом году спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.

В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.