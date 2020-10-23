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Espreso.tvСпортЛучшая спортсменка Украины потерпела первое поражение за полтора года

Лучшая спортсменка Украины потерпела первое поражение за полтора года


фото: Getty Images
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид потерпела первое поражение за полтора года

Об этом сообщает "Чемпион".

На посткарантинном турнире из серии Grand Slam украинка уступила двукратной чемпионке Европы, призеру трех чемпионатов мира Андреа Читу.

В конце третьей минуты четвертьфинальной схватки Билодид натолкнулась на контрприем, пропустила бросок, который судьи оценили оценкой "ваза-ари". В остальное время украинка предпринимала активные попытки отыграться, но опытная румынка своего уже не отдала.

20-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

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