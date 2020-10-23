Лучшая спортсменка Украины потерпела первое поражение за полтора года

23 октября, 2020, 18:08

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид потерпела первое поражение за полтора года

Об этом сообщает "Чемпион".

На посткарантинном турнире из серии Grand Slam украинка уступила двукратной чемпионке Европы, призеру трех чемпионатов мира Андреа Читу.

В конце третьей минуты четвертьфинальной схватки Билодид натолкнулась на контрприем, пропустила бросок, который судьи оценили оценкой "ваза-ари". В остальное время украинка предпринимала активные попытки отыграться, но опытная румынка своего уже не отдала.

20-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

10 марта Дарья Билодид была признана лучшей спортсменкой Украины 2019 года.