Лучшая дзюдоистка мира Билодид заявила о переходе в новую категорию

25 января, 2021, 12:41

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала, что рассматривает возможность изменения весовой категории

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.

По словам Билодид, она перейдет в новую весовую категорию после Олимпиады в Токио.

"Думаю, что я буду переходить в другой вес. Просто сейчас глупо это делать, когда остается полгода в Токио, когда у меня уже есть олимпийские очки в этой весовой категории, и по весу выше я никак не могу попасть на Олимпийские игры", - сказала Билодид.