Лучшая дзюдоистка мира Билодид заявила о переходе в новую категорию
25 января, 2021, 12:41
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала, что рассматривает возможность изменения весовой категории
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.
По словам Билодид, она перейдет в новую весовую категорию после Олимпиады в Токио.
"Думаю, что я буду переходить в другой вес. Просто сейчас глупо это делать, когда остается полгода в Токио, когда у меня уже есть олимпийские очки в этой весовой категории, и по весу выше я никак не могу попасть на Олимпийские игры", - сказала Билодид.
Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов . В 2019-м спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.
В 2020 году на счету Украинская золота и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.
- 10 марта Дарья Билодид была признана лучшей спортсменкой Украины 2019 года.
- 23 октября украинская дзюдоистка Дарья Билодид потерпела первое поражение за полтора года .
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