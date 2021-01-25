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Espreso.tvСпортЛучшая дзюдоистка мира Билодид заявила о переходе в новую категорию

Лучшая дзюдоистка мира Билодид заявила о переходе в новую категорию


фото: Getty Images
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид рассказала, что рассматривает возможность изменения весовой категории

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Ольги Харлан.

По словам Билодид, она перейдет в новую весовую категорию после Олимпиады в Токио.

"Думаю, что я буду переходить в другой вес. Просто сейчас глупо это делать, когда остается полгода в Токио, когда у меня уже есть олимпийские очки в этой весовой категории, и по весу выше я никак не могу попасть на Олимпийские игры", - сказала Билодид.

Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов . В 2019-м спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.

В 2020 году на счету Украинская золота и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

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