Не сепаратист: экс-тренер "Зари" Вернидуб бросился на защиту Ракицкого, который играет в России
Об этом сообщает Sport Arena.
Юрий Вернидуб заявил, что не может осуждать Ракицкого за его выбор.
"Ракицкий - не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и видение. Он выбрал такое, у меня другое. Сепаратист - это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегает за пенсией в Украину. Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Ракицкий сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать, - сказал Вернидуб.
Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 22 матча, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 красные карточки.
Вернидуб во время игровой карьеры также выступал в России. Украинец защищал цвета "Зенита" с 1997-го по 2001-й год. Был капитаном клуба из Санкт-Петербурга.
- 4 ноября стало известно, что Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки "Зенита".
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