Не сепаратист: экс-тренер "Зари" Вернидуб бросился на защиту Ракицкого, который играет в России

17 декабря, 2020, 16:09

Украинский тренер Юрий Вернидуб не осуждает Ярослава Ракицкого за то, что он выступает за питерский "Зенит"

Об этом сообщает Sport Arena.

Юрий Вернидуб заявил, что не может осуждать Ракицкого за его выбор.

"Ракицкий - не сепаратист. Каждый человек имеет свой взгляд и видение. Он выбрал такое, у меня другое. Сепаратист - это человек, который сидит сейчас в Луганске и Донецке и приносит своими действиями вред Украине. Или в окопах сидит, или рассказывает, что сильно любит Россию. Хотя бегает за пенсией в Украину. Деньги есть деньги, и у каждого человека свое отношение к ним. Ракицкий сделал такой выбор, это его право, и я не могу его осуждать, - сказал Вернидуб.

Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 22 матча, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 красные карточки.

Вернидуб во время игровой карьеры также выступал в России. Украинец защищал цвета "Зенита" с 1997-го по 2001-й год. Был капитаном клуба из Санкт-Петербурга.

4 ноября стало известно, что Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки "Зенита".