Нарушает режим и не слушает тренера: у Ракицкого появились проблемы в "Зените"
4 ноября, 2020, 17:12
Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки
Об этом сообщает телеграмм канал "Дай ударитЬ".
31-летний Ракицкий нарушает спортивный режим и игнорирует указания главного тренера "Зенита" Сергея Семака. По информации источника, в российском клубе обеспокоены вредными привычками защитника.
Ярослав Ракицкий часто пропускает тренировки, а иногда его пребывание неизвестно руководству питерского клуба.
Украинец перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 13 матчей, получил 2 желтые и 1 красную карточки.
- 20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб .
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