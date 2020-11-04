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Espreso.tvСпортНарушает режим и не слушает тренера: у Ракицкого появились проблемы в "Зените"

Нарушает режим и не слушает тренера: у Ракицкого появились проблемы в "Зените"


фото: Getty Images
Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки

Об этом сообщает телеграмм канал "Дай ударитЬ".

31-летний Ракицкий нарушает спортивный режим и игнорирует указания главного тренера "Зенита" Сергея Семака. По информации источника, в российском клубе обеспокоены вредными привычками защитника.

Ярослав Ракицкий часто пропускает тренировки, а иногда его пребывание неизвестно руководству питерского клуба.

Украинец перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 13 матчей, получил 2 желтые и 1 красную карточки.

 

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