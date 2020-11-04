Нарушает режим и не слушает тренера: у Ракицкого появились проблемы в "Зените"

4 ноября, 2020, 17:12

Защитник российского "Зенита" Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки

Об этом сообщает телеграмм канал "Дай ударитЬ".

31-летний Ракицкий нарушает спортивный режим и игнорирует указания главного тренера "Зенита" Сергея Семака. По информации источника, в российском клубе обеспокоены вредными привычками защитника.

Ярослав Ракицкий часто пропускает тренировки, а иногда его пребывание неизвестно руководству питерского клуба.

Украинец перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 13 матчей, получил 2 желтые и 1 красную карточки.

20 мая стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб .