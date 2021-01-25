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В водах Дании возобновили строительство "Северного потока-2"

В территориальных водах Дании возобновилось строительство российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные компании-оператора магистрали Nord Stream 2.

Газопровод достраивает российское трубоукладочное судно "Фортуна". Компания-оператор утверждает, что строительство осуществляется в соответствии с полученными ранее согласованиями.

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По данным издания, судно находится примерно в 28 км от острова Борнхольм вместе с еще несколькими вспомогательными российскими судами.

  • Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.
  • Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасений санкций со стороны США.
  • Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2".
  • В "Газпроме" предположили возможность свертывания строительства "Северного потока-2".

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