В водах Дании возобновили строительство "Северного потока-2"
25 января, 2021, 07:31
В территориальных водах Дании возобновилось строительство российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные компании-оператора магистрали Nord Stream 2.
Газопровод достраивает российское трубоукладочное судно "Фортуна". Компания-оператор утверждает, что строительство осуществляется в соответствии с полученными ранее согласованиями.
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По данным издания, судно находится примерно в 28 км от острова Борнхольм вместе с еще несколькими вспомогательными российскими судами.
- Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.
- Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасений санкций со стороны США.
- Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2".
- В "Газпроме" предположили возможность свертывания строительства "Северного потока-2".
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