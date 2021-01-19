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Espreso.tvОбществоГермания подтвердила, что США готовятся ввести санкции против судна, которое строит "Северный поток - 2"

Германия подтвердила, что США готовятся ввести санкции против судна, которое строит "Северный поток - 2"


фото: Reuters
Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна "Фортуна", которое строит "Северный поток - 2"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя министерства.

"Мы приняли это сообщение к сведению с сожалением", - сказала она.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что администрация США планирует ввести санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна". Ожидается, что о них объявят 19 января: санкции коснутся как судна, так и его владельца.

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