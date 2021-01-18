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Экоактивисты Германии приостановили строительство "Северного потока-2"


фото: gettyimages
Экологи в Германии добились приостановки строительства "Северного потока-2", подав жалобу на разрешение

Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.

Сообщается, что "Союз охраны природы и биоразнообразия" подал жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

Аналогичную жалобу подала еще одна организация. Федеральное агентство подтвердило, что действие разрешения на проведение работ временно прекращается.

  • Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода из-за необходимости проверить техническое состояние оборудования.
  • Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасения санкций со стороны США.

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