Экоактивисты Германии приостановили строительство "Северного потока-2"
18 января, 2021, 17:00
Экологи в Германии добились приостановки строительства "Северного потока-2", подав жалобу на разрешение
Об этом сообщает телерадиокомпания NDR1.
Сообщается, что "Союз охраны природы и биоразнообразия" подал жалобу на разрешение, которое выдало Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.
Аналогичную жалобу подала еще одна организация. Федеральное агентство подтвердило, что действие разрешения на проведение работ временно прекращается.
- Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода из-за необходимости проверить техническое состояние оборудования.
- Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасения санкций со стороны США.
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