Из-за санкций от участия в "Северном потоке-2" отказалась швейцарская компания - Bloomberg
16 января, 2021, 20:51
Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасения санкций со стороны США
Об этом сообщает Bloomberg.
Страховая компания Zurich прекратила предоставлять услуги по страхованию газопровода "Северный поток-2". Источники издания отмечают, что компания опасается попасть под санкции США.
Оборонный бюджет США, президентское вето на который было преодолено 1 января, расширяет параметры, по которым компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2" могут попасть под санкции.
Zurich вместе с Ramboll и холдингом Det Norske Veritas Holding AS стал третьей компанией, которая отказалась от участия в проекте в январе 2021 года.
- Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода из-за необходимости проверить техническое состояние оборудования.
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