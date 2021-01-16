Из-за санкций от участия в "Северном потоке-2" отказалась швейцарская компания - Bloomberg

16 января, 2021, 20:51

Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", из-за опасения санкций со стороны США

Об этом сообщает Bloomberg.

Страховая компания Zurich прекратила предоставлять услуги по страхованию газопровода "Северный поток-2". Источники издания отмечают, что компания опасается попасть под санкции США.

Оборонный бюджет США, президентское вето на который было преодолено 1 января, расширяет параметры, по которым компании, участвующие в строительстве "Северного потока-2" могут попасть под санкции.

Zurich вместе с Ramboll и холдингом Det Norske Veritas Holding AS стал третьей компанией, которая отказалась от участия в проекте в январе 2021 года.

Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода из-за необходимости проверить техническое состояние оборудования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb