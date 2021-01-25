Нардепы обратятся в КСУ относительно "кнопкодавительства" при назначении Шкарлета
25 января, 2021, 17:01
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что депутаты обратятся в Конституционный суд относительно неперсонального голосования при назначении министра образования и науки Сергея Шкарлета
Об этом он заявил на брифинге, передает УНИАН.
"Мы изложили факты, как во время голосования за Шкарлета отдельные народные депутаты, некоторые - за двоих, некоторые - за троих, кнопкодавили. Все эти факты изложены. И вместе с другими фракциями мы готовим представление в Конституционный суд для того, чтобы отменить факт голосования и освободить Шкарлета от должности, которой он и не заслуживает, и не был на нее официально назначен", - заявил Железняк.
Он отметил, что в Раде проведут расследование относительно того, кто имеет доступ к камерам наблюдения.
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
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