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Espreso.tvОбществоНардепы обратятся в КСУ относительно "кнопкодавительства" при назначении Шкарлета

Нардепы обратятся в КСУ относительно "кнопкодавительства" при назначении Шкарлета


фото: ukrinform
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что депутаты обратятся в Конституционный суд относительно неперсонального голосования при назначении министра образования и науки Сергея Шкарлета

Об этом он заявил на брифинге, передает УНИАН.

"Мы изложили факты, как во время голосования за Шкарлета отдельные народные депутаты, некоторые - за двоих, некоторые - за троих, кнопкодавили. Все эти факты изложены. И вместе с другими фракциями мы готовим представление в Конституционный суд для того, чтобы отменить факт голосования и освободить Шкарлета от должности, которой он и не заслуживает, и не был на нее официально назначен", - заявил Железняк.

Он отметил, что в Раде проведут расследование относительно того, кто имеет доступ к камерам наблюдения.

  • Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
  • Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
  • Студенческие организации КПИ, КНУ, УКУ, НаУКМА и университета Гринченко осудили назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

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