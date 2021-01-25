Климкин, Рябошапка и Данилюк требуют нового конкурса на руководителя САП

25 января, 2021, 15:06

Об этом сообщает Центр устойчивости и развития государства в Facebook.

Как отмечается, 25 января начинается конкурс по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Конкурс будет проводиться комиссией, сформированной с нарушением закона, говорится в сообщении.

"Закон Украины, принятие которого было одной из ключевых предпосылок для введения безвизового режима с Европейским Союзом и взаимодействия с МВФ, четко устанавливает, что выбирать антикоррупционного прокурора могут только лица, отвечающие следующим критериям: высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции. Именно такие критерии позволяют обеспечить высокое качество и беспристрастность отбора руководителя САП", - говорится в их заявлении.

В Центре отметили, что Верховная Рада избрала в конкурсную комиссию семерых членов, ни один из которых не соответствует определенным критериям, "то есть украинский парламент нарушил закон".

"Подчеркиваем: конкурс по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры нельзя начинать с нарушения закона. Такой подход изначально подрывает доверие к его результатам и создает опасный прецедент на будущее", - говорится в сообщении.

В Центре убеждены, что вопрос избрания независимого и профессионального главного антикоррупционного прокурора страны "не может быть предметом компромиссов".

"Сегодня в качестве компромисса обществу предлагают право вето международных партнеров и гражданского общества относительно кандидатов на должность руководителя САП. Действительно, пользуясь правом вето можно заблокировать откровенно нечестных или некомпетентных кандидатов. Но потенциально лучшие кандидаты будут исключены из конкурса еще на этапе отбора зависимыми членами конкурсной комиссии, которых уже назначила Верховная Рада. Достойные кандидаты откажутся участвовать в отборе, понимая ангажированность членов конкурсной комиссии и перспективу отмены результатов конкурса в будущем через суд", - говорится в заявлении.

Как следствие Климкин, Рябошапка и Данилюк видят, что "украинцы получат слабого и/или зависимого главного антикоррупционного прокурора, что окончательно разрушит надежду украинцев на победу над топ-коррупцией".

"В сложившейся ситуации мы требуем отменить конкурс по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и перезапустить процесс в соответствии с законом. Парламент должен переизбрать членов конкурсной комиссии, соответствующих критериям, определенным законом", - отметили в Центре.

Также они рекомендуют потенциальным кандидатам отказаться от участия в объявленном конкурсе, "чтобы не легализовать возможные манипуляции и избежать собственной дискредитации".

"Со своей стороны мы готовим иск об отмене объявленного конкурса в судебном порядке, как такового, что происходит с нарушением закона", - говорится в заявлении.

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