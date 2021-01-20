25 января начнется конкурс по избранию нового главы САП, - Венедиктова

20 января, 2021, 21:11

25 января стартует конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Объявление о конкурсе будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней.

"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - написала Венедиктова.