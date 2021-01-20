25 января начнется конкурс по избранию нового главы САП, - Венедиктова
20 января, 2021, 21:11
25 января стартует конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
Объявление о конкурсе будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней.
"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - написала Венедиктова.
- 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя САП: большинство голосов дали "слуги" (170) и ОПЗЖ (30), к ним присоединились партия "За будущее" (18), группа "Доверие" (11) и 8 внефракционных нардепов. Против голосовали "ЕС", "Голос" и "Батькивщина", двое внефракционных и единственный из "слуг" - Юнаков.
- ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.
- 23 сентября посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены событиями вокруг украинских антикоррупционных органов, будут внимательно наблюдать за этим и принимать во внимание в вопросе сохранения безвизового режима с Украиной.
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