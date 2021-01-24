В Кремле обвинили США в поддержке протестов, вспыхнувших из-за ареста Навального

24 января, 2021, 15:50

В Кремле обвинили посольство США в России в поддержке протестов, которые прошли из-за ареста оппозиционера Алексея Навального

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире пропагандистского канала "Россия 1".

Таким образом он отреагировал на публикацию посольства США, в которой оно призвало американцев избегать мест в разных городах России, где будут проходить акции в поддержку Навального, и опубликовало маршруты и время начала акций.

"Это некорректные публикации. Они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть, косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций. Если бы наше посольство так поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то , наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне", - сказал Песков.

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