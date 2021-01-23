Задержаны более 1000 граждан. Россияне боятся выходить на протест, - Фейгин об акциях в России

23 января, 2021, 17:06

Россияне не готовы пожертвовать всем ради протестного движения, они боятся выходить на акции поддержки российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщил российский политический и общественный деятель, блогер Марк Фейгин в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Сложилась значительно оптимистичнее ситуация, чем ожидалось. Ожидалось, что под тяжелым давлением, под которым находится гражданское общество в России, вообще мало кто получится. Поскольку все запуганы, бытует невероятный страх. Отравление Навального все усилило. Поэтому я бы сказал так, что это лучше, чем мы ожидали!, - отметил Фейгин.

Политический деятель обратил внимание, что по сравнению с протестами летом 2019 года в Российской Федерации из-за нерегистрации кандидатов были значительно скромнее.

"Сейчас гораздо важнее география. Дел в том, что выходили люди по всей стране - от Владивостока и до Москвы. Поэтому массовость - это не количество, как правило. Массовость - это география. В масштабах России это всегда география", - заметил Марк Фейгин.

Блогер добавил, что рано говорить, создадут ли сегодняшние протесты условия для продолжения протестного движения в Российской Федерации. И подчеркнул, что динамика будет зависеть от многих факторов, в том числе и внешних.

"Если Администрация Байдена введет какие-то жестокие санкции. А возможно, сегодняшние задержания более 1000 человек по всей России повлияют на то, что будут введены более жесткие санкции, реакция в мире будет более жесткой. Это может помочь мобилизации протестного электората. Потенциал его, судите сами, все же фильм Навального о замке Путина посмотрело уже более 50 млн человек. Даже если представить, что 1/10 этой аудитории - это люди, которые потенциально сочувствуют протесту, то это гигантское количество", - отметил политический деятель.

Фейгин отметил, что пока россияне боятся выходить на протесты и не готовы пожертвовать всем ради протестного движения.

Напомним, 23 января в крупнейших городах РФ проходят не утвержденные властями митинги в поддержку Навального.

В предыдущий через соцсети на них соглашались выйти 150 тыс. человек.

В Москве вспыхнули столкновения между сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального и силовиками.

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