В Москве вспыхнули столкновения сторонников Навального с силовиками, задержаны более 1000 протестующих

23 января, 2021, 16:01

Во время акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Москве начались столкновения протестующих с силовиками, по всей России задержано более 1000 человек

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, отмечается, что ОМОН разогнал протестующих с Пушкинской площади в Москве. Столкновения с силовиками вспыхнули на Страстном бульваре. Сообщается о раненых участникам акции. У нескольких из них разбиты дубинками головы.

Всего на акциях протеста в поддержку Алексея Навального по всей России уже задержали 1338 человек. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что во время проведения в субботу, 23 января 2021 года, на территории РФ акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального больше всего задержанных насчитывается в больших городах Сибири и Дальнего Востока.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb