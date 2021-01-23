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Espreso.tvМирПравозащитники заявили о рекордном количестве задержанных во время акций протеста в России

Правозащитники заявили о рекордном количестве задержанных во время акций протеста в России


фото: Reuters
Во время акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России 23 января было задержано более 3015 человек

Об этом сообщает "ОВД-Инфо" .

Больше всего задержанных в Москве - 1100, в Санкт-Петербурге схватили более 400 протестующих.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила об около 300 задержанных несовершеннолетних.

До этого рекордное число людей задержали после акции 12 июня 2017: тогда по всей России схватили 1769 человек.

23 января сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вышли на митинги и марши, связанные с взятием политика под стражу и риском замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

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