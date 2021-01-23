Правозащитники заявили о рекордном количестве задержанных во время акций протеста в России
23 января, 2021, 22:34
Во время акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России 23 января было задержано более 3015 человек
Об этом сообщает "ОВД-Инфо" .
Больше всего задержанных в Москве - 1100, в Санкт-Петербурге схватили более 400 протестующих.
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила об около 300 задержанных несовершеннолетних.
До этого рекордное число людей задержали после акции 12 июня 2017: тогда по всей России схватили 1769 человек.
23 января сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вышли на митинги и марши, связанные с взятием политика под стражу и риском замены ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
- Напомним, 23 января в Москве вспыхнули столкновения между сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального и силовиками.
- Блогер Марк Фейгин заявил, что россияне не готовы пожертвовать всем ради протестного движения , они боятся выходить на акции поддержки оппозиционера Алексея Навального.
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