Соперник "Динамо" в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардира
21 января, 2021, 21:39
Полузащитник бельгийского "Брюгге" Крепин Диатто станет игроком французского "Монако"
Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.
По информации источника, Диатто уже попрощался с партнерами из "Брюгге" и готовится к трансферу в "Монако". Сумма сделки составит более 20 млн евро.
В этом сезоне 21-летний Крепин Диатто провел 19 матчей и забил 9 мячей и отдал 2 ассиста в чемпионате Бельгии. Сенегалец является лучшим бомбардиром команды.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".
- 14 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
- После этого определились все пары 1/16 финала Лиги Европы.
- 15 декабря украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь сказал, что его команду ждет тяжелый матч в 1/16 финала Лиги Европы.
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