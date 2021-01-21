Соперник "Динамо" в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардира

21 января, 2021, 21:39

Полузащитник бельгийского "Брюгге" Крепин Диатто станет игроком французского "Монако"

Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, Диатто уже попрощался с партнерами из "Брюгге" и готовится к трансферу в "Монако". Сумма сделки составит более 20 млн евро.

В этом сезоне 21-летний Крепин Диатто провел 19 матчей и забил 9 мячей и отдал 2 ассиста в чемпионате Бельгии. Сенегалец является лучшим бомбардиром команды.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".