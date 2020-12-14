Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне. Команды были разделены на две корзины. В плей-офф Лиги Европы вышли 32 команды. Это команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, и 8 коллективов, которые вылетели из Лиги чемпионов.
Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".
Лига Европы
1/16 финала
"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)
"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия)
"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)
"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия)
"Мольде" (Швеция) - "Хоффенхайм" (Германия)
"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Маккаби Тель-Авив» (Израиль) - "Шахтер" (Украина)
"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)
"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды)
- 14 декабря состоялось жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
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