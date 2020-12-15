"Динамо" стало сильнее, - украинский футболист "Брюгге" отреагировал на жеребьевку ЛЕ
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
"Конечно, приятно будет встретиться с "Динамо". Это хороший и сильный соперник, так что будет интересно им противостоять. Киевляне прошли АЗ - это показывает, что они стали сильнее. У них много молодых футболистов, которые прогрессируют. Мирча Луческу - очень грамотный и опытный тренер, хорошо разбирает соперников - это видно по игре. "Динамо" сейчас прогрессирует, не зря они идут на первом месте в УПЛ", - сказал Эдуард Соболь.
Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".
- 14 декабря состоялось жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
- После этого определились все пары 1/16 финала Лиги Европы.
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