"Динамо" стало сильнее, - украинский футболист "Брюгге" отреагировал на жеребьевку ЛЕ

15 декабря, 2020, 19:44

Украинский защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь считает, что его команду ждет тяжелый матч в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

"Конечно, приятно будет встретиться с "Динамо". Это хороший и сильный соперник, так что будет интересно им противостоять. Киевляне прошли АЗ - это показывает, что они стали сильнее. У них много молодых футболистов, которые прогрессируют. Мирча Луческу - очень грамотный и опытный тренер, хорошо разбирает соперников - это видно по игре. "Динамо" сейчас прогрессирует, не зря они идут на первом месте в УПЛ", - сказал Эдуард Соболь.

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив", а киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге".