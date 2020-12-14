Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

14 декабря, 2020, 13:22

Сегодня, 14 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне. Команды были разделены на две корзины. В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд. 8 победителей групп - сеяные, а 8 команд, занявших вторые места, - несеяные.

В 1/8 финала не могут встретиться представители одной страны, а также коллективы, которые играли в одной группе, - они были разведены.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 16/17/23/24 февраля, а ответные - 9/10/16/17 марта. Сеяные команды сначала сыграют на выезде, а потом дома.

Украинские команды "Шахтер" и "Динамо" в своих группах заняли третьи места и сыграют в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала состоится также сегодня, 14 декабря. Начало в 14:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером".

В другом матче мадридский "Реал" победил менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0.

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