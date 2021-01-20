"Аморальная попытка использовать судьбы людей": Украина в ТКГ заявила, что РФ передаст Медведчуку неизвестных людей в неизвестном состоянии

20 января, 2021, 20:29

Россия и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Они планируют завезти в Украину через Беларусь из России нескольких людей (предварительно 9), которые содержались в ОРДЛО

"Кто эти люди, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти люди - пока неизвестно", - говорится в заявлении.

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В делегации заявили, что такая активность РФ является "демонстративным шагом", который подвешивает процедуры и практики, реализуемые в ТКГ.

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"Предварительно известно, что этих 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку. Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ", - заявили в делегации.

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Там добавили, что "глубоко аморальна попытка использовать судьбы людей, которые удерживались на оккупированной территории с политической и имиджевой целью" еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является "неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ - не способной выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность".

В делегации ждут реакции со стороны спецслужб, руководства и международных партнеров.