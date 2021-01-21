Киевская тиктокерша, которая "выбрала Россию", попросила у Авакова защиты
Об этом тиктокерша di.rubens заявила в Instagram.
"Уважаемый Арсен Борисович, меня зовут Таисия, и я прошу вашей защиты", - заявила девушка.
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По ее словам, полковник Штефан сфальсифицировал видео, где она публично выбирает Россию в популярной среди подростков игре. Маламан заявила, что ей и ее семье начали присылать угрозы.
Между тем, к бойкоту блогерши, которая рекламировала различные бренды, присоединилась образовательная платформа Prometheus.
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"В сети разгорелся скандал вокруг видео популярной блогерши Di.rubens, на которых она назвала своей любимой страной Россию, а затем обвинила офицера ВСУ Анатолия Штефана в "войне с мирным населением". С удивлением мы узнали в блогерше школьницу, которая четыре года назад участвовала в создании видео бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch", - отметили в компании.
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В Prometheus сообщили, что удалили курс лекций с участием di.rubens и подготовят новый в марте. Также компания отметила, что не будет сотрудничать с девушкой в будущем.
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