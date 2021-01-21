Киевская тиктокерша, которая "выбрала Россию", попросила у Авакова защиты

21 января, 2021, 19:29

Киевская тиктокерша di.rubens обратилась за защитой к министру внутренних дел: говорит - ее семье стали угрожать

Об этом тиктокерша di.rubens заявила в Instagram.

"Уважаемый Арсен Борисович, меня зовут Таисия, и я прошу вашей защиты", - заявила девушка.

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По ее словам, полковник Штефан сфальсифицировал видео, где она публично выбирает Россию в популярной среди подростков игре. Маламан заявила, что ей и ее семье начали присылать угрозы.

Между тем, к бойкоту блогерши, которая рекламировала различные бренды, присоединилась образовательная платформа Prometheus.

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"В сети разгорелся скандал вокруг видео популярной блогерши Di.rubens, на которых она назвала своей любимой страной Россию, а затем обвинила офицера ВСУ Анатолия Штефана в "войне с мирным населением". С удивлением мы узнали в блогерше школьницу, которая четыре года назад участвовала в создании видео бесплатного онлайн-курса Prometheus "Алгоритмы и проекты Scratch", - отметили в компании.

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В Prometheus сообщили, что удалили курс лекций с участием di.rubens и подготовят новый в марте. Также компания отметила, что не будет сотрудничать с девушкой в будущем.

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