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Espreso.tvОбщество"Украина или Россия": в Минобороны отреагировали на заявление киевской тиктокерки, которая оскорбила полковника ВСУ

"Украина или Россия": в Минобороны отреагировали на заявление киевской тиктокерки, которая оскорбила полковника ВСУ


фото: opk.com.ua
20 января в Минобороны Украины публично отреагировали на слова тиктокерки, которая "выбрала Россию" на коротком видео в соцсети, а когда полковник ВСУ Анатолий Штефан сделал ей замечание, - заявила, что его замечания рассмотрит министерство

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Facebook.

Пресс-служба министерства тегнула полковника Вооруженных сил Анатолия Штефана и заявила, что "с нетерпением ждет" жалобы гражданки.

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"Вопрос будет на особом контроле. Контрольный вопрос будет особенным: Украина или Россия?", - отметили в министерстве.

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