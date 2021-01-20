"Украина или Россия": в Минобороны отреагировали на заявление киевской тиктокерки, которая оскорбила полковника ВСУ
20 января, 2021, 17:58
20 января в Минобороны Украины публично отреагировали на слова тиктокерки, которая "выбрала Россию" на коротком видео в соцсети, а когда полковник ВСУ Анатолий Штефан сделал ей замечание, - заявила, что его замечания рассмотрит министерство
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Facebook.
Пресс-служба министерства тегнула полковника Вооруженных сил Анатолия Штефана и заявила, что "с нетерпением ждет" жалобы гражданки.
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"Вопрос будет на особом контроле. Контрольный вопрос будет особенным: Украина или Россия?", - отметили в министерстве.
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