"Украина или Россия": в Минобороны отреагировали на заявление киевской тиктокерки, которая оскорбила полковника ВСУ

20 января, 2021, 17:58

20 января в Минобороны Украины публично отреагировали на слова тиктокерки, которая "выбрала Россию" на коротком видео в соцсети, а когда полковник ВСУ Анатолий Штефан сделал ей замечание, - заявила, что его замечания рассмотрит министерство